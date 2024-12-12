Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gediz Havzası'nın sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal sulamada verimliliği artırmak amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, "Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU)" projesinin detayları paylaşıldı.

Gediz Havzası için sürdürülebilir çözümler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gediz Havzası'nın korunması ve su verimliliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım attı. Diageo şirketi liderliğindeki "Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket (GYSU)" projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, tarımsal sulama ve su kaynaklarının korunması konularında çözümler ele alındı.

Çalıştayda hedef: Verimli ve sürdürülebilir tarım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, iklim değişikliği karşısında su kaynaklarının korunmasının ve atıksu geri kazanımının önemine vurgu yaparak, projelerin bu doğrultuda geliştirileceğini belirtti. Çalıştayda, Alaşehir ilçesinde başlatılan proje ile bağcılıkta "4D" prensibine uygun gübre kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu sayede Gediz Havzası’ndaki tarımsal verimliliğin artırılması ve çevresel sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

Su yönetimi ve tarımda verimlilik için ortak adımlar

Proje yürütücüleri, su kaynaklarının korunması ve tarımsal verimliliği artıracak adımların önemine değinerek, bu projenin Manisa’da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladılar. Çalıştaya katılan çeşitli kamu, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, projeye katkı sağlayacaklarını belirterek Gediz Havzası’nda sürdürülebilir tarım için ortak hareket etme kararı aldılar.