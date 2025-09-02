Kütahya’dan doğup Uşak ve Manisa’yı geçerek İzmir Foça’dan Ege Denizi’ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliği, aşırı sıcaklar ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Çiftçiler, tarım alanlarını sulamada ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Kuraklık tarımı vuruyor

Salihli’de Demirköprü Barajı sonrası Gediz Nehri’nin akışı büyük ölçüde durdu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, nehrin Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinden İzmir Menemen’e kadar 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi. Yalvaç, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yarı yarıya düştüğünü belirtti:

"2024’te 1 Eylül’de baraj doluluk oranı eksi 7,71 iken, bugün eksi 10,58. Geçen yıl 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi."

Kapalı devre sulama talebi

Çiftçiler, sulamada yaşadıkları sıkıntıyı kapalı devre sulama sistemiyle çözmek istiyor. Yalvaç, “Akan suyun milyonda bir metreküpüyle tarlamızı rahat sulayabiliriz. Zamanı geldiğinde vanayı açıp kapatacağız” dedi.

Pompa ve enerji sorunları

Sulama sırasında pompaların yeterli suya ulaşamadığını ifade eden Yalvaç, DSİ’nin her mahallede pompa kurulmasına izin vermediğini belirtti. Daha önce hazırlanan bir dosyada Demirköprü Barajı’ndan Menemen’e kadar kapalı sulama sistemi kurulmasının önerildiği vurgulandı.

"Bu sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde hem maddi hem manevi kayıplar artacak" diye ekledi.