Efes Selçuk Belediyesi’nin TOKİ konutlarına dair tartışmaları, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in açıklamalarıyla netleşti. Başkan Sengel, oturma ruhsatı verilmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, inşaat ruhsatı alınmadan oturma ruhsatı verilemeyeceğini vurguladı.

3 Ocak 2022 uyarıları hatırlatıldı

Başkan Sengel, 3 Ocak 2022 tarihli meclis oturumunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Bir an önce inşaat ruhsatı alsınlar, yoksa oturma ruhsatı alamayacaklar. Selçuk Belediyesi şu anda her şeyin farkında. Oradan daire alan vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ama inşaat ruhsatı alınmazsa oturma ruhsatı vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ruhsat yetkisi Bakanlıkta

TOKİ projelerinin 2019-2020 yıllarında başladığını hatırlatan Başkan Sengel, “Bu konutların planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. TOKİ, inşaat ruhsatını belediyemizden talep etmedi. Normal şartlarda bu konutlar Bakanlık tarafından yapılmış durumda. Efes Selçuk sınırları içindeki TOKİ alanı Abuhayat Mevkii’ydi; planlar hazırdı ancak anlaşmazlık nedeniyle mevcut konutlar Selçuk girişinde inşa edildi” dedi.

Mimari eleştiriler

Sengel, TOKİ binalarının mimari yapısını eleştirerek, “Alt katlara Alaçatı taşına benzer yapay taş koyup üzerine yedi kat çıkmakla Alaçatı evleri yapılmış olmuyor. İlham Veren Kentimizin en güzel yerine bu şekilde binalar yapılmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.