Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Kariyeri boyunca birçok dev arenada derbi heyecanı yaşayan Jose Mourinho sarı lacivertlilerin başında çıktığı ilk derbide galibiyet almak istiyor. Galatasaray'da ise 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ise planlarını galibiyet olarak belirledi.

Fenerbahçe cephesi

Yarın oynanacak büyük derbi öncesi Jose Mourinho ilk 11'ini netleştirmeye başladı. Tecrübeli teknik adam savunma hattını bozmayı düşünmüyor. Kasımpaşa maçında Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde ile başlayan Portekizli teknik adam Osimhen için de özel plan hazırlıyor. Jose, Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'ya talimat verdiği ve Osimhen'e birebir marke savunacağı gelen bilgiler arasında.

Orta saha kurgusu

Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında görev alan İsmail Yüksek yerine Sofyan Amrabat’ın Galatasaray maçında oynaması çok güçlü olasılık. Dev derbide Fred ile Amrabat'ın yan yana oynayacağı bekleniyor. Orta sahanın önünde 10 numara pozisyonunda ise Szymanski'nin görev alması bekleniyor.

Forvete Dzeko

Sezon başından bu yana Edin Dzeko'dan vazgeçmeyen Mourinho bu maçta da Boşnak golcüye forma şansı vermesi bekleniyor. Kasımpaşa maçında yorgunluğu sebebiyle oyuna sonradan dahil olan santrafor bu maça özel hazırlanıyor. En Nesyri'nin istenilen düzeye gelmemesinden dolayı forvette en büyük aday Edin Dzeko olarak gözüküyor.

Kanatları bozmayacak

Yaz transfer döneminin ses getiren transferi Saint Maximin yine derbide Jose'nin en büyük kozu olacak. Fransız kanat oyuncusunun driplingleri sayesinde Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmıştı. Mourinho'nun Maximin'e kanatta olabildiğince topla buluşup bek oyuncularını zorlamasını istediği ifade edildi. Sağ kanatta ise Dusan Tadic görev alacak. Mourinho, son maçlarda artan performansı ve skora katkısıyla etkili olan Sırp futbolcudan vazgeçmeyecek.

Galatasaray cephesi

En büyük koz Davinson Sanchez

Sakatlık sonrası Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez dev maçta da Okan Buruk’un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kolombiyalı'nın partnerinin yine Abdülkerim olması bekleniyor.

Roland Sallai forma giyecek mi?

Transferin son günü takıma katılan ve hazır durumda gelen Roland Sallai’nin derbide oynama ihtimali yüksek. Buruk'un hızı ve fiziksel gücü dolayısıyla savunma yapacağı katkıdan ötürü Yunus Akgün yerine forma giymesi bekleniyor. Bu durumda Barış Alper Yılmaz’ın sol kanada çekilme ihtimali de yüksek.

Forvette Osimhen

Sarı kırmızılıların santfrordaki birinci tercihi Osimhen olacak. Takımla çalışmalara başlayan Mauro İcardi’nin sahada olması beklenmiyor.

Yeni transferlerden kim ilk 11?

Statü gereği Gaziantep FK maçına çıkamayan Ismail Jakobs'un bu derbide ilk 11'de olması bekleniyor. Orta saha kurgusunu bozmak istemeyen Okan Buruk merkezi Torreira ve Sara, onun önünde ise Mertens'e görev vermesi bekleniyor. Roland Sallai'nin de bu maç sarı kırmızılı formayı giymesi ihtimali yüksek.