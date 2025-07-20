Gediz'de Bilal Sonses coşkusu: Festival müzikle başladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, ünlü sanatçı Bilal Sonses’in sahne aldığı konserle görkemli bir açılış yaptı. Festivalin ilk gecesinde Gediz Belediyesi Amfi Tiyatro alanı binlerce müzikseverle doldu.

Konserde sahneye çıkan Bilal Sonses, sevilen parçalarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, Gedizli dinleyicileriyle sık sık etkileşim kurarak samimi anlara imza attı. Kalabalığın coşkusundan etkilenen Sonses, şarkı aralarında hayranlarına teşekkür etti.

Gedizlilerden Bilal Sonses’e yoğun ilgi

Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, Tarhana Festivali’nin ilk gününe adeta damga vurdu. Aileleriyle birlikte etkinliğe gelen katılımcılar, festival alanında kurulan stantlarda vakit geçirdikten sonra konserle eğlencenin tadını çıkardı.

Protokolden Sonses’e teşekkür ve hediye

Konserin sonunda sahneye çıkan Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, sanatçıya teşekkür ederek bir hediye takdim etti. Protokol üyeleri, festivalin birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağladığını belirterek tüm katılımcılara iyi eğlenceler diledi.

Festival etkinliklerle devam edecek

Geleneksel Tarhana Festivali’nin ilerleyen günlerinde çeşitli konserler, yarışmalar, yöresel lezzet tanıtımları ve kültürel etkinliklerle devam edeceği belirtildi. Festival, Gediz’in hem kültürel mirasını tanıtmayı hem de vatandaşlara keyifli bir yaz akşamı yaşatmayı hedefliyor.