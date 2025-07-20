Denizli’de yeni evlenen teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar, düğünden yalnızca üç gün sonra ortadan kayboldu. Ailesi, takılarla birlikte kayıplara karışan damat için kayıp başvurusunda bulundu. Olay, 2 milyon liralık kumar borcu iddiasıyla gündeme geldi.



Kumar borcu, düğün sonrası kabusa dönüştü

Denizli amatör lig ekiplerinden Akkonakspor’un teknik direktörü olan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile evlendi. Ancak yeni evliliğin üzerinden sadece üç gün geçmişti ki Acar’dan haber alınamadı.

Eşinin çalıştığı güzellik merkezinden “Birazdan döneceğim” diyerek ayrılan damat, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının endişesi üzerine ailesi kolluk kuvvetlerine başvurdu ve kayıp başvurusu yapıldı. Güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Takılarla birlikte ortadan kayboldu

Yapılan araştırmalarda, Acar’ın sanal kumar ve bahis oyunlarına bağımlı olduğu belirlendi. Özellikle sosyal medya üzerinden oynanan “şeker kaydırma” tarzı oyunlar ile bahis sitelerine yüksek meblağlar yatırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 2 milyon TL borcu bulunduğu ve tehditler aldığı ileri sürülen teknik direktörün, düğünde takılan altınları ve paraları da alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Ailesi: “Gerekirse evimizi satarız”

Acar’ın ailesi, genç adamın borç baskısı nedeniyle kaçmış olabileceğini düşünüyor. Borcun kendilerine yansımaması için Acar’ın ortadan kaybolduğunu ifade eden aile üyeleri, “Yeter ki sağ salim dönsün, gerekirse evimizi satar borcunu öderiz” dedi.