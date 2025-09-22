Bu kapsamda “Gediz Meslek Yüksekokulu Kültür, Dayanışma, Yaptırma ve Yaşatma Derneği” kuruldu.

Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu ile belediye ve sanayi arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, eğitim, bilimsel araştırma ve fiziki altyapı alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Seminer, sempozyum ve yarışma gibi akademik etkinlikler düzenlenirken, gençlik merkezi, kütüphane ve spor tesisleri gibi alanlar ortak kullanıma açılacak.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, iş birliğinin ilçenin geleceği açısından önemine değinerek, “Bu güçlü ortaklık sayesinde Gediz’in eğitim ve gençlerimize verdiğimiz önemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Akademik, sosyal ve ekonomik alanda ilçemize değer katacak bir yapı oluşturduk” dedi.

Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan ise, “Bu iş birliği, öğrencilerimizin hem mesleki hem de sosyal olarak daha donanımlı yetişmelerini sağlayacak etkinlikler ve fiziki alanlar sunuyor. Eğitim kalitemizi artırmak için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ise ekonomik katkıya dikkat çekerek, “Üniversite ile sanayiyi bir araya getiren bu proje, nitelikli iş gücü ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacak. Gençlerimizin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesine imkân sağlayacak bu girişimi desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.