Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı idaresindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, genç sürücünün kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan Dayı’nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.