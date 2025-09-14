Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye, yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Pazartesi ve salıdan itibaren batıdan gelen yağışlı sistem yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu dışında mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün hava nasıl olacak?

MGM verilerine göre bugün sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacak. Marmara’nın güneybatısında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Pazartesi ve salı yağmur başlıyor

Pazartesi günü batı illerinde başlayacak yağış, salıdan itibaren ülke geneline yayılacak. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşerek serinleyecek.

İl il hava sıcaklıkları (bugün)