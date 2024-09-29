Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal beldelere gitmeye hazırlanan umreciler ve yakınları, manevi bir atmosferde dualarla uğurlandı.

Yoğun katılım ve manevi atmosfer

Uğurlama merasimine Gediz Şube Müdürü Mehmet Dönmez, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna, din görevlileri ve ilçe halkı katıldı. Program, din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, tehlil, telbiye ve ilahilerle başladı. Şube Müdürü Mehmet Dönmez, umre ibadetinin faziletine dair yaptığı konuşmada, bu ibadetin ruhu arındırdığını ve insanı manevi açıdan güçlendirdiğini vurguladı.

Dualar eşliğinde uğurlama

Tören, İlçe Vaizi Erdoğan Tuna’nın yaptığı dua ile sona erdi. Umreciler, sevdiklerinin duaları ve iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. İlçe halkı, kutsal beldelere gitmenin heyecanını yaşayan umre yolcularına destek olmak için bir araya geldi.

Bu anlamlı etkinlikte, umrecilerin ibadetlerini sağlık ve huzur içinde gerçekleştirmeleri için dualar edildi.