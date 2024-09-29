İzmir Körfezi'nde son günlerde artan balık ölümleri endişe yaratıyor. Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde kıyıya vuran çok sayıda ölü balık, çevre kirliliği ve deniz ekosistemi için tehdit oluşturuyor. Belediye ekipleri, sahil şeridinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Balık ölümleri hangi bölgelerde görülüyor?

Özellikle Karşıyaka’nın Bostanlı İskelesi, Bayraklı’daki Turan Mahallesi, Konak’ın Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde yoğun olarak ölü balıklar tespit edildi. Sahil hattında birikerek kötü koku ve görüntü kirliliğine yol açan balık ölümleri, vatandaşların da tepkisine neden oldu.

İncelemeler sürüyor

İzmir Körfezi’nde artan balık ölümlerinin sebebi henüz tam olarak tespit edilemedi. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimleri, denizdeki kirlilik oranı ve oksijen seviyelerindeki azalmaların ölümlere yol açmış olabileceğini belirtiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, olayın nedenini belirlemek amacıyla denizden numune alarak incelemelere başladı.

Balıklar kıyıdan toplanıyor

Kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından hızla toplanarak bertaraf ediliyor. Ancak deniz yüzeyinde ölü balıkların yeniden belirmesi, sorunun devam ettiğini gösteriyor.