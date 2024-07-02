Motor satın alırken ilk olarak kendi sürüş deneyim ve becerilerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Yeni başlayanlar için daha hafif ve kullanımı kolay modeller uygun olabilirken, deneyimli sürücüler performans odaklı veya adventure tarzı modellere yönelebilirler Motorun tipi ve performansı da seçim yaparken önemli bir faktördür. Dizel veya benzinli motorlar arasında tercih yaparak yakıt tüketimi ve performans özelliklerini değerlendirebilirsiniz. Motorun gücü ve hızı da kullanım amacınıza uygun olarak belirlenmelidir.

Sıfır motosiklet alırken genellikle fabrikadan tüm parçalarının test edilip dört dörtlük geldiği düşünülür. Maalesef bu durum çoğu zaman böyle olmaz. Birçok motosiklet üreticisi, lojistik ve taşıma maliyetlerini azaltmak adına motosiklet parçalarını ayırıp yollar. Yetkili bayilerde parçalar birleştirilirken de çeşitli hatalar yapılabilir. Bu nedenle motosikletin test edilmesinde her zaman fayda var. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken noktalar ise aşağıdaki gibidir:

İlk olarak gidon ve aynalara bakın

Sıfır motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. Gidon, üstüne yük bindiği zaman sabit kalıyorsa doğru bir şekilde monte edilmiş demektir. Aynalar ise oldukça hassastır. Doğru bir şekilde takılmayan aynalar, ufak bir sarsıntıda bile dönmeye başlar. Bu da motosiklet yolculuğu için son derece tehlikelidir. Bu nedenle motosiklet alırken aynaların hareket edip etmediğini mutlaka kontrol edin.

Mutlaka manetleri kontrol edin

Gidon ve aynalardan sonra da motosikletin manetlerini kontrol etmeyi atlamayın. Örneğin telli debriyaj kullanılan modellerde debriyaj manetini çektiğinizde plakanın ayrıldığını, bıraktığınız ise plakanın geri gittiğini görmeniz gerekir. Fren manetlerini kontrol ederken motoru çalıştırmadan tekerleri döndürüp freni sıktığınızda tekerlerin durup durmadığını kontrol etmelisiniz. Bu işlemlerin ardından ise farları, kornayı, ön ve arka sinyalleri kontrol ettikten sonra satın alma işlemlerine başlayabilirsiniz.​

Güvenlik her zaman öncelik olmalı

ABS gibi modern frenleme sistemleri, çekiş kontrolü ve akıllı frenleme sistemleri gibi özelliklere sahip modeller tercih edilmelidir. Ayrıca, koruyucu ekipmanlar olan kask, eldiven gibi donanımların kullanımı da zorunlu ve önemlidir. İkinci el bir motor almayı düşünüyorsanız, teknik durumunu dikkatlice incelemek önemlidir. Servis geçmişi, kilometre durumu, motor ve şasi durumu gibi unsurları kontrol ettirmek veya kendiniz gözden geçirmek uzun vadede maliyet ve güvenlik açısından önem taşır. Motorun boyutları ve ergonomisi, sürüş konforunuzu belirleyecektir. Uzun süreli sürüşler için rahat bir pozisyon sağlayan bir model seçmek, sürüş keyfini artırabilir. Fiziksel özelliklerinize uygun bir motor seçimi, kontrol ve manevra kabiliyetinizi artırabilir. Satın almayı düşündüğünüz motorun ruhsat ve sigorta durumunu kontrol edin. Yasal prosedürlere uygun olup olmadığını ve gerekli belgelere sahip olduğunu doğrulayın. Kullanım amacınıza uygun olarak sigorta seçeneklerini değerlendirin ve gerekli prosedürleri takip edin.

Bu faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak detaylı bir araştırma ve inceleme, size en uygun motoru seçmenizde yardımcı olacaktır.