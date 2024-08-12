Aydın Gençlik Merkezi, geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek amacıyla açtığı tiyatro kurslarıyla gençlere sanat ve özgüven kazandırıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu kurslar, yaz okulu öğrencilerine sanatla tanışma ve kişisel gelişim fırsatları sunuyor.

Tiyatro kurslarına katılan minikler, hem sahne sanatlarıyla tanışıyor hem de özgüvenlerini artırıyor. Kurslar, gençlerin ifade yeteneklerini geliştirmelerine ve takım çalışması becerilerini güçlendirmelerine olanak tanıyor. Aydın Gençlik Merkezi, bu kurslar sayesinde gençlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Aydın Gençlik Merkezi yetkilileri, kurslara olan ilginin büyük olduğunu belirterek, “Tiyatro eğitimine katılan yaz okulu öğrencilerimiz, büyük bir ilgiyle çalışmalarına devam ediyor. Sahneye olan tutkuları ve enerjileri göz kamaştırıyor” diye bir açıklamada bulundular.