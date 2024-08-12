Şirketin Türkiye operasyonlarının toplam ciro içindeki payı yüzde 69 olarak belirlenirken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı ise yüzde 31 oldu.

"Güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz"

Ülker Bisküvi'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin ilk yarı cirosu hedeflenen başarıya ulaştı. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "80. yılını kutlayan Türkiye’nin lider gıda şirketi olarak yılın ilk yarısını planladığımız gibi başarılı bir şekilde tamamladık. Bu dönemde, 20 ülkede 100’den fazla uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirdiğimiz, 550 milyon ABD doları değerindeki tahvil ihracı önemli bir gelişme oldu. Ülkemize ve şirketimize olan güvenle bu tahvil ihracını gerçekleştirdik ve bölgemizde güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz" dedi.

Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarına verdikleri önemi de vurguladı. Şirketin, yeni çift katlı tır filosuyla yıllık 5,4 milyon kilometre daha az mesafe yaparak 5 bin ton karbon salınımını azaltmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, yerli tarım ve çiftçi refahına odaklanarak onarıcı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ekledi. Kırıkkale ve Çorum bölgesinde başlatılan bu çalışmalarla 2030 yılına kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ülker, Ar-Ge merkezleri aracılığıyla üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak sektörde ayrışan ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yılın ilk altı ayında 17, son beş yılda ise 220’nin üzerinde yeni ürün piyasaya sürüldü. Şirket, bulunduğu kategorilerde başarılı performansını sürdürüyor.