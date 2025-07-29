Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı, Bornova İlçe Teşkilatı’nın 21 Temmuz 2025 tarihli kararla görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, yeni yapılanma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



İl Başkanlığından yazılı açıklama

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bornova İlçe Teşkilatı’nın mevcut yapısıyla görevine devam etmesinin uygun görülmediği ifade edildi. Teşkilat, 21 Temmuz 2025 tarihli il başkanlığı kararıyla görevden el çektirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak, partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda teşkilat yapılanmalarımızın etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen değerlendirmeler neticesinde, Bornova İlçe Başkanlığı teşkilatının mevcut yapısıyla görevine devam etmesinin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, Bornova İlçe Başkanlığı teşkilatı, İl Başkanlığımızın 21.07.2025 tarihli kararıyla görevden el çektirilmiştir.”

Yeni yapılanma yolda

İl başkanlığı açıklamasında, Bornova’da yeni ve daha kapsayıcı bir teşkilat yapısının oluşturulması için çalışmalara başlandığı belirtilerek şu mesaj verildi:

“Gelecek Partisi olarak, İzmir ilimizde daha dinamik, kapsayıcı ve parti vizyonuna uygun bir teşkilat yapılanmasını hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Yeni Bornova İlçe teşkilatımız en kısa sürede oluşturularak kamuoyuyla paylaşılacaktır.”