Göztepe Voleybol, LOVB Atlanta forması giyen orta oyuncu Kayla Rea Haneline’yi kadrosuna kattı. Amerikalı sporcu ile bir sezonluk sözleşme imzalandı.



Transfer çalışmaları sürüyor

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, 1994 doğumlu orta oyuncu Kayla Rea Haneline ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Deneyimli bir kariyer

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Haneline, son olarak LOVB Atlanta’da forma giydi. Daha önce Avrupa’nın farklı kulüplerinde de mücadele eden başarılı sporcu, LP Viesti, Dresdner SC ve MTV Stuttgart takımlarında oynadı.

Milli takım tecrübesi

Haneline, kariyerinde ABD’nin çeşitli milli takımlarında da görev aldı. Orta oyuncu pozisyonundaki hakimiyeti, blok gücü ve tecrübesiyle dikkat çeken Kayla’nın Göztepe’ye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kulüpten açıklama

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla” ifadelerine yer verildi.