Aydın merkezde gerçekleşen bir düğün ve gelin alma töreni, silah sesleri ve yol kapatma nedeniyle vatandaşları isyan ettirdi. Osman Yozgatlı Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında yer alan Batı Aydın Bulvarı'nda yapılan düğün konvoyunda, bazı şahıslar uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Bu sırada bazı araçlar da drift yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Yolu kapatan konvoy, diğer araçların ilerlemesini de engelleyince, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Geniş çaplı soruşturma sürüyor

Olay yerine hızla intikal eden Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından da konvoyu takip etti. Polisin müdahalesiyle durdurulan konvoyda, 2 araçta yapılan aramada uzun namlulu 2 silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar, şehir merkezinde yapılan bu tür düğün konvoylarının sıkça yaşandığını ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, yetkililerden bu duruma karşı daha sert önlemler alınmasını talep etti.