15 Ocak'ta Gelinim Mutfakta programında Ezgi, Duygu, Beyzanur ve Gamze arasındaki çekişmeli yarış devam etti. Bu bölümde Ezgi, aldığı yüksek puanla günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

15 Ocak puan durumu

15 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde şekillendi:

Ezgi: 22 puan

Gamze: 18 puan

Beyzanur: 11 puan

Duygu: 11 puan

Bu puan durumu, haftalık genel sıralamayı da etkileyecek ve yarışma büyük bir rekabete sahne olacak.

Önceki günlerin puan durumları

13 Ocak Puan Durumu: Beyzanur: 23 - Ezgi: 19 - Duygu: 13 - Gamze: 6

14 Ocak Puan Durumu: Ezgi: 22 - Gamze: 18 - Beyzanur: 11 - Duygu: 11