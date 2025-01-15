15 Ocak'ta Gelinim Mutfakta programında Ezgi, Duygu, Beyzanur ve Gamze arasındaki çekişmeli yarış devam etti. Bu bölümde Ezgi, aldığı yüksek puanla günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
15 Ocak puan durumu
15 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde şekillendi:
Ezgi: 22 puan
Gamze: 18 puan
Beyzanur: 11 puan
Duygu: 11 puan
Bu puan durumu, haftalık genel sıralamayı da etkileyecek ve yarışma büyük bir rekabete sahne olacak.
Önceki günlerin puan durumları
13 Ocak Puan Durumu: Beyzanur: 23 - Ezgi: 19 - Duygu: 13 - Gamze: 6
14 Ocak Puan Durumu: Ezgi: 22 - Gamze: 18 - Beyzanur: 11 - Duygu: 11
Kaynak: HABER MERKEZİ