Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtdışına çıkış harcıyla ilgili iddialara ve sosyal medyada yayılan spekülasyonlara yanıt verdi. Açıklamada, yurtdışına çıkış harçlarının etkili ve verimli bir şekilde sürekli değerlendirildiği vurgulandı.

GİB'in Açıklaması

GİB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurtdışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bilindiği üzere bu harç, yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır."

Açıklamada, yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte olan tutarlar üzerinden ödenmesi gerektiği belirtildi. Dolayısıyla, bugünden harç pulu satın almanın veya diğer yollarla harcı ödemenin, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmediği vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

GİB, vatandaşların spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için resmi açıklamaları takip etmelerinin önemini belirtti.