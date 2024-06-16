Gaziantep'in çeşitli mahallelerinde gece saatlerinde meydana gelen dehşet verici olayda, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, tartıştığı kişilere saldırarak 5 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı ve ardından intihar etti. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Olayın Detayları

Olay, gece saatlerinde Gaziantep'in 3 farklı mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gün içerisinde bilinmeyen bir nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından, gece saatlerinde Vatan Mahallesi'nde bulunan bir berbere giderek, burada tartıştığı kişiyi tıraş olduğu sırada tabanca ile vurarak öldürdü.

Rastgele Ateş Açtı

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Hıdır, tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ne gitti. Burada, evde bulunan 6 kişiye rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Polis Takibi ve İntihar

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledi ve şüpheli Mustafa Hıdır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesi'nde polisleri görünce, aynı tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar etti.

İncelemeler Devam Ediyor

İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.