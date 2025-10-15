Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’nda maaş haczi uygulamasını değiştirecek taslak hazırladı. Buna göre haciz, kişinin gelirine göre kademeli şekilde uygulanacak ve maaşın dörtte birine haciz uygulaması kaldırılacak.

Yeni taslakla birlikte düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi uygulanacak. Haciz oranları yüzde 10 ila yüzde 60 arasında olacak ve maaştan kesinti yüzde 60’tan fazla olamayacak.

Avukat Begüm Ağar, mevcut düzenlemeyi ve taslağı şöyle açıkladı:

Mevcut durumda maaşın dörtte biri (yüzde 25) kadar haciz uygulanabiliyor.

Taslağa göre, maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10, asgari ücretin iki katı ise yüzde 20, üç katı ise yüzde 30 haciz uygulanacak.

Örnek Haciz Oranları

Geliri asgari ücret (22 bin 104 TL) olan birinin en fazla 2 bin 210 TL’sine haciz konulabilecek.

Geliri 44 bin 208 TL’ye kadar olan borçluya en fazla 8 bin 841 TL, 66 bin 312 TL’ye kadar olan borçluya ise en fazla 19 bin 893 TL haciz uygulanabilecek.

Emekli Maaşlarına Haciz Uygulaması Yok

Taslağa göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz uygulanmayacak.