Konak Belediyesi, yeni yılı karşılamak için unutulmaz bir etkinlik düzenliyor. Yılbaşı Kermesi, Alsancak Dominik Caddesi’nde 14 Aralık Cumartesi günü açılacak. Bu özel etkinlikte, Konaklı kadınların el emeğiyle ürettiği hediyelik ürünler sergilenecek ve ziyaretçilere keyifli anlar sunulacak.

Kadın emeği güçleniyor, Konak’ta kermes başlıyor

Konaklı kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı kermeste, sadece hediyelikler değil, aynı zamanda müzik dinletileri ve halk dansları gösterileri de yer alacak. Konak Belediyesi koroları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek müzik ziyafeti ve yöresel halk oyunları gösterileri, kermese renk katacak. Konak Belediyesi’nin semt merkezleri, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, Konak Kadın Kooperatifi ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü de kermeste yer alacak.

Başkan Mutlu’dan Davet: "Kadınların güçlendiği bir yıl diliyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kermese tüm İzmirlileri davet ederken, "Kadın emeğinin değer kazandığı, kadının daha güçlü olduğu bir yıl diliyoruz. Konaklı kadınların ürettiği el emeği ürünleri değerlendirme fırsatı bulacağı kermesimizde, 2025’i karşılıyoruz. Tüm İzmirli komşularımızı, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak için kermesimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçileri renkli bir yılbaşı etkinliği bekliyor

Konak’taki kermeste, kadınların emekleriyle ürettiği özgün ürünlerin yanı sıra, keyifli bir atmosfer sunulacak. Müzik ve dans gösterileriyle renklenecek bu etkinlik, yeni yıla heyecanla girmeyi isteyen İzmirliler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.