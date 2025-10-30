Gemlik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen coşkulu bir kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Saat 19.00’da eski Diş Hastanesi önünden başlayan yürüyüşe binlerce Gemliklinin yanı sıra Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, farklı siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katıldı.

Gemlik Körfez Halk Bandosu’nun marşları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, İskele Meydanı’nda sona erdi. Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Bayramımızı coşkulu bir kortej yürüyüşüyle taçlandırdık. Bu kortejde ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik görüntüsünün ortaya çıkmasından dolayı çok mutluyum. Binlerce hemşehrimizin bayraklarla katıldığı yürüyüşte farklı siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla yan yana yürüdük. İşte Cumhuriyet bu, hepimizin Cumhuriyeti! Cumhuriyet demek mücadele demek, dayanışma demek. Tek bir şeye ihtiyacımız var; Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, çalışkan olmak! Çok çalışacağız, Cumhuriyetimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

Kortej yürüyüşü, İskele Meydanı’nda hep bir ağızdan söylenen marşlarla ve renkli görüntülerle son buldu.