Takım arkadaşlarına kanser teşhisi konduktan sonra hep birlikte hastane ziyareti gerçekleştiren İstanbulspor futbolcuları, sezonun ilk haftasında da kalpleri ısıtan bir harekete imza attılar.

İstanbulspor sezonun ilk maçında sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup ederek lige 3 puanla başlamayı başardı. Maçın önüne geçen hareket ise İstanbulspor'un 3'üncü golünden sonra yaşanan ve kalpleri ısıtan sevinçti. Futbolcular golden sonra geçen hafta kansere yakalanan takım arkadaşları Baran Alp Vardar'ın formasını alarak kameralara onun formasıyla poz verdiler. Ardından kenarda bulunan bir telefonla Baran Alp Vardar'ın görüntülü görüşme aracılığıyla arandığı görüldü. Futbolcuların duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi ve tribünlerden de bu hareket alkış aldı.

Gol sevincinde takım arkadaşları Baran Alp'le kutlama yaparken Baran Alp'in görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.