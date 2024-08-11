İzmir’in Buca ilçesi Doğancılar Mahallesi, 2019 yılında seçilen ilk kadın muhtarı Nebahat Coşkun’un liderliğinde yenilikçi bir değişime sahne oluyor. Hem muhtarlık görevini başarıyla sürdüren Coşkun, hem de köy kahvesini işleterek mahalledeki kadınların sosyal hayata katılımını artırıyor.

"Kadından muhtar olur mu? Evet, olur!"

2019 yılında Doğancılar Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini kazanan Nebahat Coşkun, 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha halkın güvenini kazanarak görevine devam ediyor. Coşkun, yalnızca muhtarlık görevini yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda köy kahvesini işletiyor. “Köyde kahvehaneyi işleten ilk kadınım. Dışarıdan gelenler, kahvede de muhtarlıkta da erkek arıyor ama hem muhtar hem kahveci benim” diye aktardı.

Kadınlara sosyal hayatta yer açıyor

Coşkun, mahalledeki kadınların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması için kahvehaneyi işletmeye karar verdi. Eskiden kadınların kahvehaneden geçmeye çekindiğini belirten Coşkun, şimdi ise kadınların da kahveye gelerek sosyalleştiğini ifade ediyor. “Kadınlar artık kahvehaneye geliyor, erkeklerle birlikte oturup çay içiyorlar. Bu mahallede artık ameliyat yapılmıyor” diye espriyle anlatıyor.

Mahallede değişim rüzgarı

Nebahat Coşkun’un kahvehaneyi devralmasından sonra, mahallede kadınlar ve erkekler arasındaki sosyal bariyerler yıkılmış durumda. Kahvehanede kadınlar gün düzenliyor, aşure ve diğer hayır işlerini organize ediyor. Mahalle sakini Sevinç İdem, “Muhtarımız sayesinde kahvehaneye dönmeye başladık. Burada sosyalleşiyoruz, gün yapıyoruz, hayır işlerini organize ediyoruz” dedi

Mahalle sakinleri, Nebahat Coşkun’un hem muhtarlık hem de kahvehane işletmeciliği görevlerini büyük bir başarıyla yürüttüğünü belirtiyor. Reşat Savur, “Muhtarımızdan çok memnunuz. Çayımızı da veriyor, muhtarlığımızı da yönetiyor. Bu sayede kendimizi güvende hissediyoruz” diye konuştu.

Dört dörtlük muhtar

Mahallede önceki dönemlerde 25 yıl boyunca muhtarlık yapmış olan İsmail Aygün, Nebahat Coşkun’un muhtarlık görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdiğini ifade ediyor. Aygün, “Dört dörtlük bir muhtar, çok iyi çalışıyor” diye ekledi.