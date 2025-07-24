Proje, sağlık çalışanlarının afetlerdeki rolüne odaklanıyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Nilay Çerkezoğlu danışmanlığında, Ege Hemşirelik Topluluğu ile Gaziantep Üniversitesi Genç Hemşireler Topluluğu iş birliğinde geliştirilen “Kritik Anlar, Hayat Kurtaran Kararlar” başlıklı proje, ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) 4. döneminde desteklenmeye hak kazandı. Proje, afet ve acil durumlarda hemşirelik öğrencilerinin triyaj bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Afetlerde hemşirelerin rolü güçlendirilecek

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten öğrenci topluluklarını ve akademik danışmanlarını tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan depremler, sağlık çalışanlarının afet anlarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerimizin bu alanda farkındalık geliştirmesi son derece kıymetlidir” dedi.

Ege ve Güneydoğu’dan ortak çözüm yaklaşımı

Arş. Gör. Dr. Nilay Çerkezoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Farklı coğrafi risklere ve deneyimlere sahip iki üniversite olarak bir araya geldik. Hem Ege Bölgesi’nin deprem riski hem de Güneydoğu Anadolu’daki afet sonrası müdahale kapasitesi, projenin çok yönlü yapısını oluşturdu. Bu ortaklık, bölgesel dayanıklılığın nasıl geliştirilebileceğine dair bilimsel bir yaklaşım sunmaktadır” dedi.

Sempozyumla toplumsal farkındalık artacak

Proje kapsamında 21-22 Mayıs 2025 tarihlerinde EÜ Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. İnci Erefe Konferans Salonu’nda “Kritik Anlar, Hayat Kurtaran Kararlar” sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum, yalnızca sağlık bilimleri değil; mühendislik, iletişim, hukuk ve sosyal bilimler gibi birçok akademik disiplinden katılımcıya açık olacak. Dr. Çerkezoğlu, “Afet, yalnızca bir meslek grubunun değil; toplumun sınavıdır” sözleriyle sempozyumun amacını vurguladı.

Projede geniş katılımlı öğrenci ağı görev alıyor

Projede Ege Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Nilay Çerkezoğlu’nun yanı sıra Ege Hemşirelik Topluluğu yönetim kurulu üyeleri Görkem Gülsoy, S. Ebrar Fesçekoğlu, Berfin Atak, Ceylin Cebhe, Zeynep Sena Duman ve Saadet Gül Birdal yer alıyor. Gaziantep Üniversitesi'nden ise Arş. Gör. Dr. Tuğba Albayram danışmanlığındaki Genç Hemşireler Topluluğu üyeleri Mustafa Sarıdal, Muhammed Esat Arı, Mehmet Birhat Karakulak, Yusuf İsmail Gül, Seda Nur Karaoğlan, Zeynep Oktan, Zerda Yıldız ve Beyza Boyraz projeye katkı sağlıyor.

Amaç, afetlerde güçlü sağlık altyapısı oluşturmak

Projeyle, hemşirelik öğrencilerinin afet ve acil durumlarda karar alma süreçlerine aktif şekilde katılmaları, yalnızca teorik değil uygulamalı düzeyde de hazırlıklı hale gelmeleri hedefleniyor. Bu çalışmalar, afetlere karşı daha dirençli bir sağlık altyapısının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.