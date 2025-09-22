Üniversite kampüslerinde açılan stantlarda öğrenciler, kurslardan atölyelere, kültür-sanat etkinliklerinden gönüllülük projelerine kadar birçok fırsat hakkında bilgi ediniyor.

Belediyenin gençler için geliştirdiği projeleri tanıtmak amacıyla üniversite kampüsleri ve çevrelerinde bilgilendirme noktaları kuruldu. Öğrenciler, bu stantları ziyaret ederek hem Genç İzmir faaliyetlerini öğreniyor hem de yeni dönemdeki etkinliklere kayıt yaptırabiliyor.

Proje kapsamında ilk buluşmalar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Takvim kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Demokrasi Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Metro girişinde de stant açılacak.

Genç İzmir, sadece bilgilendirme yapmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlere sosyal yaşamdan eğitime, sanattan spora kadar birçok alanda destek sunuyor. Önümüzdeki ay İzmir’e yeni gelen öğrenciler için şehir turları ve gençlik şenlikleri düzenlenecek. Böylece öğrencilerin kente uyum sağlaması ve sosyalleşmesi kolaylaştırılacak.

Genç İzmir’in kurs, atölye ve gönüllülük projeleriyle ilgili tüm detaylara gencizmir.com adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca belediyenin gençlik projeleri, @izbbgencizmir adlı Instagram hesabından da takip edilebiliyor.