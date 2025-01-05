İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kitap okumalarının yaygınlaşmasını ve farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak amacıyla "Genç İzmir Kitap Kulübü"nü kurdu. Kulüp, ilk etkinliğinde Erich Schaumann'ın yazdığı “Göğü Delen Adam” kitabını konuşarak başladı başarılı bir buluşma gerçekleştirdi.

Gençlerin eleştirel düşünme ve empati becerileri gelişiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "genç dostu kent" oluşturma hedefiyle hayata geçirilen proje, 18-30 yaş arasındaki gençlerin dijital dünyanın hızına karşı denge kurmalarını amaçlıyor. Kitap Kulübü, gençlerin eleştirel düşünmesi, empati kurma ve gösterme becerilerini geliştirecek etkinlikler sunacak.

6 ay sürecek ve farklı kitaplar ele alınacak

Kitap Kulübü, Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası Genç İzmir Merkezi'nde her ayın son perşembe günü düzenlenecek. İlk buluşmada "Göğü Delen Adam" kitabı üzerinde yapılan sohbetin ardından, sergilenenlerin gösterime girdiği, bir sonraki etkinlikte okunacak kitap interaktif bir şekilde seçilebilecek. Kulübe'ye katılmak için sosyal medya hesapları ve www .gencizmir .com web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.