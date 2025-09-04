İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sanat eğitiminde fırsat eşitliği sunmak amacıyla düzenlenen Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Kursa katılan öğrenciler, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin konservatuvar ve müzik bölümlerini kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Özel Yetenek Sınavlarına Yoğun Hazırlık

Genç İzmir Alsancak ve Bornova Macera Park’ta, eğitmenler Mustafa Bayık ve Ozan Kara koordinasyonunda yürütülen kurslarda öğrenciler, özel yetenek sınavlarına yönelik yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ve şan egzersizleri gibi kapsamlı çalışmalarla öğrenciler hem teorik hem de pratik anlamda konservatuvara hazırlandı.

Sanat eğitmenlerinin özverili çalışmalarıyla yürütülen programın sonucunda 7 öğrenci, farklı üniversitelerin prestijli bölümlerine yerleşmeye hak kazandı.

Hayaller Gerçek Oldu

Bu yıl başarıya ulaşan öğrencilerden bazıları ve kazandıkları bölümler şöyle:

Gökçen Efe – Saygın Güzel Sanatlar Lisesi

Mehmet Celal Güzey – Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

İrem Taban – Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü

Kıvanç Tutar – Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği

Narin Aktoğ – Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ceyda Kaplan – Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü

Bora Alagök – Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği

Genç Dostu Şehir, Sanata Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında fırsat eşitliği yaratmak için ücretsiz olarak düzenlediği bu kurslarla gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Her yıl Genç İzmir platformu üzerinden yapılan başvurularla seçilen öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden eğitim alabiliyor.

Belediye yetkilileri, bu projeyle gençlerin yalnızca akademik değil, sanatsal açıdan da kendilerini geliştirmelerine destek olduklarını belirterek, İzmir’in genç dostu bir şehir olma vizyonunu sanat yoluyla da güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bu başarı, İzmir’in sanat alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.