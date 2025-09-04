İzmir’in turistik ilçeleri Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla’da yaz aylarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaz boyunca 11 operasyon
Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuya sıkı takip
İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle yaz sezonunda turistik ilçelerde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını artırdı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.