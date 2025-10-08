İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro kursuna katılan gençlerin sahnelediği “Deli Bayramı” oyunu, yeni tiyatro sezonunda Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde yeniden izleyiciyle buluşacak. Oyun, tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunulacak.



Genç İzmir’den yeni sezon gösterisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir, gençlerin kişisel gelişimini destekleyen ve sanatsal üretimlerini güçlendiren çalışmalarına devam ediyor.

Genç İzmir’in ücretsiz tiyatro kursuna katılan 30 genç, altı aylık eğitimin ardından sahneye taşıdıkları “Deli Bayramı” adlı oyunu geçen sezonun ardından bu yıl da izleyiciyle buluşturacak.

Gösteri tarihi ve yeri

“Deli Bayramı” oyunu, 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Turgut Özakman’ın önemli eseri

Yazar Turgut Özakman’ın Türk tiyatrosuna kazandırdığı dikkat çekici yapıtlar arasında yer alan “Deli Bayramı” oyunu, delilik ve akıllılık kavramlarını hiciv dolu sahnelerle sorguluyor. Bir akıl hastanesinde geçen hikâye, ekonomik sıkıntılar, toplumsal baskılar, siyasal çelişkiler ve kültürel yozlaşmanın bireyler üzerindeki etkilerini mizahi bir dille anlatıyor. Oyun, izleyiciyi “Gerçekte kim deli, kim akıllı?” sorusuyla baş başa bırakıyor.

Ulaşım bilgileri

Mustafa Necati Kültür Merkezi’ne ulaşmak isteyen izleyiciler, metro hattıyla Üçyol İstasyonu’na geldikten sonra 575, 579, 879 numaralı otobüsleri veya Konak Aktarma Merkezi’nden Yeşilyurt yönüne giden hatları kullanarak kolayca ulaşım sağlayabiliyor.

Gençlerin yaratıcılığı sahnede

15–30 yaş aralığındaki Genç İzmir üyeleri, farklı disiplinlerde sunulan kurslar ve atölye çalışmalarıyla hem yeteneklerini geliştiriyor hem de sahne deneyimi kazanıyor. Genç İzmir’in eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgiye “www.gencizmir.com”

adresinden veya @izbbgencizmir Instagram hesabından ulaşılabiliyor.