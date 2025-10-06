Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.



Son yıllarda önemli futbolcular yetiştiren ve gerek Türk futboluna gerekse de Dünya futboluna kalıcı izler bırakmaya başlayan İzmir'de, gözler altyapılardan gelecek yeni oyuncularda.



Menemen FK U-17 takımında oynayan 2009 doğumlu kaleci Alp Özge'nin yetenekleri de, yalnızca Menemen çevresinde değil, büyük kulüplerde de yankı uyandırdı. Son dönemde Beşiktaş, Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK gibi önemli kulüplerin genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Özellikle refleksleri, top hakimiyeti ve özgüveniyle öne çıkan genç kalecinin, yakın gelecekte üst liglerde forma giymesi bekleniyor. Özge için Göztepe'de yıllarca kalecilik yaparak A Milli Futbol Takımı'na yükselen ve Moskova Panteri olarak bilinen Ali Artuner yakıştırması yapılırken, Özge'nin de önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde profesyonel liglere yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ