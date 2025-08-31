İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen festival, bu yıl 17-19 Ekim tarihlerinde “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla edebiyatseverlerle buluşacak. Festival öncesinde gençlerin edebiyata olan ilgisini artırmak ve kalıcı bir eser ortaya koymak amacıyla düzenlenen yarışmaya, hazırlık sınıfı ile 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden toplam 204 eser ulaştı.

Her kategoride birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik 15 bin TL, üçüncülük 10 bin TL, mansiyon ödülü ise 5 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca dereceye giren gençlere plaket ve kitap seti de takdim edilecek. Yarışmada öne çıkan eserler, festival için hazırlanacak 9. İzmir Edebiyat Festivali Antolojisi’nde yayımlanacak.

Öykü kategorisinin birincisi “Kuşlar ve Kafesler”

62 eserin değerlendirildiği öykü kategorisinde birincilik ödülünü İstanbul’dan Mithat Ziya Çakıroğlu, “Kuşlar ve Kafesler” adlı öyküsüyle kazandı. İkincilik Kütahya’dan Zeyneb Beyza Demiryılmaz’ın “Sessiz Güzergâh” öyküsüne, üçüncülük ise İstanbul’dan Ece Sema Yusoğlu’nun “Tren” adlı eserine verildi. Mansiyon ödüllerini İstanbul’dan Bengü Deniz Yılmaz (“Kitaplıkta Bir Gezgin”), Denizli’den Nazlı Osmanoğlu (“Uzak Yolculuk”) ve Balıkesir’den Eslem Züngür (“Doğumdan Ölüme”) aldı.

Şiirde ödül “On Altıncı Cadde”ye

76 şiirin yarıştığı şiir kategorisinde birincilik ödülü İstanbul’dan Kerem Güney Gişi’nin “On Altıncı Cadde” adlı şiirine verildi. İkincilik Siirt’ten Devran Toprak’ın “Müteessir Kruvazem, Suskun Yolculuğum” şiirine, üçüncülük ise İzmir’den Selin Samancı’nın “Bir Yolcu Bir Şiir”ine gitti. Mansiyon ödülleri İzmir’den Okyanus Kuşçu (“Dalgaların Ezgisi”), Pınar Yılmaz (“Bitmeyen Yolculuk”) ve yine İzmir’den Almina Beşenk’in “Üç Şair Bir Ben” şiirlerine verildi.

Deneme kategorisinin birincisi Düzce’den

66 eserin katıldığı deneme kategorisinde ise Düzce’den Damla Tozlu, “Göçebe Hayatımın Tasviri” adlı denemesiyle birincilik ödülünü kazandı. İkincilik İstanbul’dan Zeren Özel’in “Ejderhalar ve Yollar”ına, üçüncülük Niğde’den Muhammed Enes Durak’ın “Yolunu Şaşırmışa Uçurumdur Dünya” adlı eserine verildi. Mansiyon ödülleri ise Ankara’dan Nazlı Tabaru (“Kalbimdeki İmza”), Erzurum’dan Esmanur Akgün (“Edebiyat Yolculuktur”) ve Denizli’den Rümeysa Erkaya (“Bulutlarda Saklı Masal”) arasında paylaşıldı.

Gençlerin edebiyata ilgisi umut verdi

Jüri üyeleri; öykülerde dil yetkinliği ve anlatım gücünü, şiirlerde özgünlük ve estetik yapıyı, denemelerde ise düşünsel derinlik ve yaratıcılığı esas alarak değerlendirmelerini yaptı. Yarışmaya katılan eserlerdeki çeşitlilik ve gençlerin edebiyata duyduğu ilgi, jüri tarafından gelecek adına umut verici bulundu.