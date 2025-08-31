İzmir’in yol haritasını, kent planlamasındaki stratejileri ve uzun vadeli hedeflerini yansıtan sergi, Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışını 30 Ağustos’ta yapan sergi, 21 Eylül 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kentin geleceğine dair yol haritası sergide

“Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” mottosuyla hazırlanan çalışmada, İZPA’nın son 450 günde yürüttüğü planlama ve katılım süreçleri detaylı biçimde aktarılıyor. Sergi, görsel ve metinsel içeriklerin yanı sıra interaktif bölümleriyle de dikkat çekiyor.

Dört ana bölümden oluşan sergide;

Kentin çevresel ve mekânsal risklerine ilişkin analizler,

Bu analizlerden doğan eylem planları ve yayınlar,

Katılımcılığı önceleyen çalışmalar,

İzmir’in 2030, 2054 ve 2074 vizyonuna dair uzun vadeli projeksiyonlar yer alıyor.

Tugay: “Geleceği birlikte inşa ediyoruz”

Sergiyi gezdikten sonra fuar alanını da dolaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Tugay’a, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu eşlik etti.

Serginin İzmir’in geleceğini yurttaşlarla birlikte tartışma imkânı sunduğunu söyleyen Tugay, “İzmir’i planlarken sadece bugünü değil, yarını ve daha sonrasını da düşünmek zorundayız. Bu sergi, kenti birlikte şekillendirmemize katkı sağlayacak önemli bir adım” ifadelerini kullandı.