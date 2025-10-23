İstanbul Taksim’de korku evine eğlenmek için giden bir grup arkadaş, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı.

Temas edilmeden korkutulmak istediğini belirten Melike G. isimli genç kadın, korku evi çalışanı tarafından boğazı sıkılarak yere yatırıldı ve elektroşok cihazıyla darbedildi.

Boğazı sıkıldı, elektroşok uygulandı

İddiaya göre, arkadaş grubundan Melike G.’nin odasına giren bir çalışan, genç kadının saçından tutup yere yatırdı. Ardından boğazını ve ensesini sıkan çalışan, elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

Genç kadın şikayetçi oldu

Olay sonrası işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Temas edilmemesini istediği halde saldırıya uğradığını belirten genç kadın, hem işletmeden hem de çalışan Baran T.’den şikayetçi oldu.

Polis harekete geçti, işletme mühürlendi

Şikayetin ardından polis ekipleri Baran T.’yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan çalışan hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından korku evi işletmesini mühürledi.

‘Pes’ dedirten savunma

İfadesinde, müşterilere konsept gereği temas yapılacağı bilgisinin önceden verildiğini iddia eden Baran T., “Konsepti anlattım, kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar, anlam veremedim” dedi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Tepki yağdı

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından çok sayıda kullanıcı, “eğlence adı altında şiddet” tepkisi gösterdi.

Uzmanlar, korku evi konseptlerinde fiziksel temasın sadece yazılı onayla yapılabileceğini, aksi halde bunun “kasten yaralama suçu” kapsamına girdiğini belirtti.