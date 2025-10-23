Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde yaşanan büyük mücevher soygununa dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, soyguncuların yük asansöründen inip motosikletle kaçtıkları görülüyor.

Görevli yeleğiyle içeri girmişler

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, hırsızların üzerlerinde müze personeline ait olduğu izlenimi veren görevli yelekleri bulunuyordu.

Yayınlanan ilk görüntülerde, bir soyguncunun mücevherlerin sergilendiği cam bölmeye yaklaştığı anlar dikkat çekti.

Yüzleri kapalı, kaçış planı hazır

Bir diğer görüntüde ise yüzleri kapalı iki hırsızın yük asansöründen hızlıca inip motosikletlerle müze çevresinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Paris Savcılığı, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve çalınan 8 mücevherin henüz bulunamadığını açıkladı.

Louvre Müzesi’ne nasıl girdiler?

19 Ekim sabahı yaşanan olayda, dört kişiden oluşan hırsız grubu, müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak içeri girmiş ve pencerelerden birini kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne ulaşmıştı.

Yaklaşık 7 dakika süren soygunda, 9 parça mücevher çalınmış, hırsızlar kaçarken İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç düşürülmüş ve hasarlı halde bulunmuştu.

Çalınan mücevherlerin değeri 88 milyon euro

Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu açıkladı. Ancak, hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu değerin elde edilemeyeceği belirtildi.

Beccuau ayrıca olayla 4 kişinin bağlantılı olduğunu doğruladı ve müze çevresinde bulunan parmak izlerinin incelendiğini söyledi.

Müze müdüründen itiraf: “Büyük bir başarısızlık yaşadık”

Louvre Müzesi’nin Müdürü Laurence des Cars, Fransa Senatosu Kültür Komisyonu’na yaptığı açıklamada soygunun ardından sorumluluğu üstlendi.

Des Cars, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum. Bu olay bizim için derin bir yara. Koruduğumuz eserler çalındı” dedi.

Müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulunan des Cars, “Müzeler asla bir kale değildir. Ancak zaaflarımızı görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.