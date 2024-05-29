Türk dizi sektörü, yıllar içinde birbirinden çarpıcı ve etkileyici karakterlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle genç kızların ilgisini çeken ve gönlünü fetheden Türk dizi karakterleri arasında yer alan isimler şu şekilde:

1.Emir Sarrafoğlu (Adını Feriha Koydum): Emir Sarrafoğlu, Adını Feriha Koydum (2011) dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy tarafından başrol canlandırılan karakter.

2.Behlül Haznedar (Aşk-ı Memnu): Behlül Haznedar, 2008 yapımı televizyon dizisi Aşk-ı Memnu karakteridir. Behlül Haznedar başrolü Kıvanç Tatlıtuğ canlandırmaktadır.

3.Yaman Koper (Medcezir): Yaman Koper, Medcezir (2013) dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy tarafından başrol canlandırılan karakter.

4.Ali Mertoğlu (Güneşin Kızları): Ali Mertoğlu, Güneşin Kızları (2015) dizisinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş tarafından canlandırılan başrol karakterdir.

5.Ayaz Dinçer (Kiraz Mevsimi): Ayaz Dinçer, Kiraz Mevsimi 2014 yapımı televizyon dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu tarafından canlandırılmaktadır.

6.Akgün Gökalp Taşkın (Son Yaz): Akgün Gökalp Taşkın, Son Yaz (2021) dizisinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz tarafından canlandırılan başrol karakterdir.

7.Yamaç Koçovalı (Çukur): Yamaç Koçovalı, Çukur (2017) dizisinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli tarafından canlandırılan başrol karakterdir.

8.Ezel Bayraktar (Ezel): Ezel Bayraktar, Ezel (2009) dizisinin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu tarafından canlandırılan başrol karakterdir.

9.Ömer İplikçi (Kiralık Aşk): Ömer İplikçi, Kiralık Aşk 2015 yapımı televizyon dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Barış Arduç tarafından canlandırılmaktadır.

10.Efe Kaygısız (Kavak Yelleri): Efe Kaygısız, Kavak Yelleri 2007 yapımı televizyon dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Dağhan Külegeç tarafından canlandırılmaktadır.

Bu karakterler, Türk dizi sektöründe genç kızların dikkatini çeken ve hayranlıkla takip ettiği isimlerdir. Onların hikayeleri ve ilişkileri, genç izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatmış ve Türk dizilerinin popülerliğini artırmıştır.