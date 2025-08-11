Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülkenin doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülecek olsa da büyük bölümde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerken, Marmara’da rüzgârın etkisini azaltması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelinde önümüzdeki 10 gün boyunca yağış öngörülmediğini belirtti. Bu durumun hem içme suyu kaynaklarını hem de orman yangını riskini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Şen, “Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. İzmir ve Antalya gibi iller yangın riski açısından kritik bir haftaya giriyor” dedi.

İstanbul’da Tropik Gece Sürüyor

İstanbul’da gündüz sıcaklıklarının 30-32 derece bandında seyrettiğini ifade eden Şen, çarşambadan itibaren hava sıcaklığının 28-29 dereceye ineceğini, ancak tropik gece koşullarının devam edeceğini belirtti. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bugün ve yarın kuvvetli rüzgâr beklenirken, salıdan itibaren rüzgârın etkisinin azalacağı bildirildi.

Bölgesel Durum

Ege: İzmir ve Muğla’da sıcaklık 40-42 dereceye çıkacak. Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına görülecek.

Akdeniz: Adana ve Antalya’da termometreler 40-43 dereceyi gösterecek.

Doğu Karadeniz: Rize ve Artvin kıyılarında sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Bölge genelinde açık ve sıcak hava hakim, Ankara 34 derece, Konya 33 derece civarında olacak.

Meteoroloji, özellikle yangın riski yüksek bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.