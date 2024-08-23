Kenan Doğulu şarkılarıyla sahneye çıktı

Genç popçu Aykoç, sahneye Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla çıkarak geceye coşkulu bir başlangıç yaptı. Sahnede yer almanın heyecanını dinleyicilerle paylaşan Aykoç, “Burada ilk defa sizlerin karşısında olacağım. Umarım hep birlikte eğlenip harika bir gece yaşayacağız. Repertuarımız geniş, bizde yok yok” dedi.

Sevilen şarkılarla dolu bir gece

Aykoç, sadece kendi şarkılarını değil, günümüzün sevilen sanatçılarının dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirdi. Geniş repertuarı ve güçlü sahne performansıyla tatilcilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Tatilciler, gece boyunca Aykoç’a eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Tatilcilerden tam not aldı

Sahnede sergilediği enerjik performansı ve dinleyicilerle kurduğu sıcak iletişim sayesinde Aykoç, tatilcilerden tam not aldı. Bodrum'un eğlenceli atmosferinde, genç popçu Aykoç’un sahnesi tatilcilerin hafızasında iz bıraktı.