UN Global Compact tarafından düzenlenen "Genç Profesyoneller için SKA İnovasyonu" Programı, genç yetenekleri bir araya getirerek sürdürülebilirlik sorunlarına inovatif ve pazar değeri taşıyan çözümler üretmeyi hedefliyor. Bu program kapsamında Norm Holding'i temsil eden ekip, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Direktörü Muhsin Doğan’ın liderliğinde, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı Berk Akşit, Metot Mühendisi Elif Yegen ve Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı İzel Özgür Tekeli'den oluşuyor.

Proje başarısı ve uluslararası tanınırlık

Norm Holding ekibi, 6 ay süren online eğitimler ve atölyeler sonunda atık enerjinin geri dönüşümü ile ilgili proje önerisiyle büyük beğeni topladı. Bu proje, 23 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek Liderler Zirvesi’nde sunulacak. Norm Holding Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Direktörü Muhsin Doğan, "UN Global Compact Genç Profesyoneller için SKA İnovasyonu Programı ile geleceğin iş dünyası liderlerini destekliyoruz. Özel sektörün SKA'lara ulaşmada çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Zirvede Norm Holding’i ve ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Norm Holding'in vizyonu ve geleceği

Norm Holding, 1973 yılında başlayan yolculuğunu, dünya ile rekabet eden, kaliteden ödün vermeyen ve teknolojiyle üreten bir vizyona dönüştürdü. Bağlantı elemanları sektöründeki liderliğiyle, 4 bin 200’den fazla çalışanı, 24 şirketi ve çeşitli alanlardaki faaliyetleri ile her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Norm Holding'in başarı hikayesi

Norm Holding, 19 farklı ülkeden genç profesyonellerin seçilen çözüm önerilerini sunacağı Liderler Zirvesi’nde projelerini sunacak. Norm Holding’in bu başarısı, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarında önemli bir adım olarak görülüyor.