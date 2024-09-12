Türk sanatçılarının uluslararası arenadaki temsilcilerinden Asya Alpay, Ekim ayında Londra'da sanatseverlerle buluşacak. Focus Art Fair ve Affordable Art Fair Battersea fuarlarında sergilenecek eserleriyle dikkat çeken Alpay, sanatıyla uluslararası platformlarda kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Datça'daki atölyesinden londra'ya

Sanatını hem İstanbul'daki stüdyosunda hem de Datça'daki atölyesinde üretmeye devam eden Asya Alpay, Londra'daki iki önemli sanat fuarına seçilmenin gururunu yaşıyor. Alpay, “Daha önce yurtdışında birçok fuarda yer aldım ve bu referanslarım sayesinde Focus Art Fair ve Affordable Art Fair'e seçildim,” diyor. Sanatçı, bu iki fuarda toplamda beş eserini sergileyecek. İlk fuarda bir, ikinci fuarda ise dört eserinin yer alacağı bilgisiyle, bu eserlerin geniş tuvallere işlendiği belirtiliyor.

Soyut eserlerde yenilikçi teknikler

Asya Alpay, soyut eserlerinde kullandığı tekniklerle de dikkat çekiyor. Sanatçı, “Tuval üzeri karışık tekniklerle çalışıyorum. Akrilik bazlı boyalar, pigmentler ve epoksi gibi malzemeler kullanıyorum. Epoksiyi boya gibi eserlerime dahil ediyorum,” şeklinde ifade ediyor. Alpay, Türkiye’de bu tekniği uygulayan ilk sanatçı olmanın yanı sıra, yurtdışında da bu tekniği sadece bir heykel sanatçısında gördüğünü belirtiyor. Çalışmalarında mikrokozmoslar ve hayali evren temalarına odaklanıyor.

Fuarlar ve katılım bilgileri

Focus Art Fair: Ekim ayında Londra’daki Saatchi Gallery’de düzenlenecek bu fuar, sanatsal yenilikler ve uluslararası sanatçıların eserleriyle tanınan bir platform.

Affordable Art Fair Battersea: Londra'da düzenlenen ve bu yıl 25. yılına özel bir edisyonla sanatseverlerle buluşacak olan bu fuar, geniş bir sanat yelpazesi sunuyor ve yüksek ilgi görüyor.