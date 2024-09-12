Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Asya-Pasifik bölgesinin ticaret merkezi Hong Kong ile iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) Direktörü Chris Lo ve Türkiye Temsilcisi Perran Ersu, ticaret, finans ve yatırım alanlarında iş birliği fırsatlarını ele aldı.

ESİAD yatırım zirvesi

Toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Hong Kong ile ilişkilerin geliştirilmesinin iki taraf için de büyük fırsatlar yaratacağını belirtti. Zorlu, Hong Konglu yatırımcıları ESİAD’ın 22 Kasım 2024 tarihinde düzenleyeceği 3. Yatırım Zirvesi’ne davet etti. “Bu zirvede iş dünyası ile finans kaynaklarını bir araya getiriyoruz. Bu yılki zirvede birleşme ve devralma stratejileri, sermaye piyasası imkanları, varlık yönetimi ve otomotiv sektöründeki yatırımlar gibi konular ele alınacak. İzmir iş dünyası ile Hong Konglu yatırımcıların buluşması için bu platformun büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İzmir: Yatırım için stratejik bir nokta

İzmir’in yatırım açısından pek çok avantaj sunduğuna değinen Zorlu, şehrin güçlü sanayi altyapısına vurgu yaptı: “İzmir’de 17 organize sanayi bölgesi, 4 serbest bölge, 98 Ar-Ge merkezi, 25 tasarım merkezi ve 4 teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor. Şehrin limanlara yakınlığı, nitelikli iş gücü ve coğrafi konumu, İzmir’i yatırım için cazip hale getiriyor. Özellikle temiz enerji, yeşil dönüşüm ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirebiliriz. İzmir’in Hong Kong ile yıllık dış ticaret hacmi şu an 48,7 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamı çok daha ileriye taşıyabiliriz” diye konuştu.

Ticaret, finans ve inovasyonda iş birliği mesajı

HKTDC Avrupa, Orta Asya ve İsrail yeni Direktörü Chris Lo, Hong Kong’un uluslararası ticaretteki kilit rolünü vurguladı. “Hong Kong, Asya ve Çin’e açılan bir kapı olarak önemli bir ticaret ve ihracat merkezidir. 1966 yılında kurulan HKTDC, 50 ofisiyle dünya çapında ticareti geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle KOBİ'lere yönelik uluslararası fuarlar, konferanslar ve ticari heyet organizasyonları düzenleyerek iş fırsatları yaratıyoruz. Ticaret, finans, inovasyon ve yeni pazarlara açılma konularında iş birliğine her zaman açığız” dedi.

Toplantıya, ESİAD Başkan Vekilleri Devrim Çukur, Faaliyet Kurulu Üyesi Fatih Aracı ve Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yuvarlak Masası Üyesi Volkan Gökçe de katılarak görüşmelere katkıda bulundu.