Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Atletico Madrid’de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic ile anlaştı. Fabrizio Romano’nun haberine göre; bordo mavililer bonservisi elinde olan futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Karadağlı futbolcunun hafta sonu Trabzon’a gelip sağlık kontrollerinden geçecek.

Dokuz senelik Atletico Madrid kariyeri

2015 senesinde Fiorentina’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e transfer olan Stefan Savic, İspanyol ekibinde toplam 217 maça çıktı ve takımına 2 gol 3 asist katkısı verdi. Bu sezon ise tecrübeli stoper toplamda bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi.