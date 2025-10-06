Afyonkarahisar’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da feci kaza

Afyonkarahisar’ın Susuz beldesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kazada, H.S. (20) yönetimindeki 03 AEV 272 plakalı motosiklet ile İ.B. (25) idaresindeki 03 DR 582 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü H.S. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İ.B., R.B. (19) ve S.B. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması konusunda vatandaşları uyardı.