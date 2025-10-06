3. Lig 4. Grup’ta Tire 2021 FK, evinde İzmir Çoruhlu FK’yı 5-0 yenerek sezonun 5. maçında 3. galibiyetini aldı.

Tire FK’dan farklı galibiyet

3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Tire 2021 FK, evinde İzmir Çoruhlu FK’yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun 5. maçında 3. galibiyetini elde ederek Play-Off yolunda önemli bir adım attı.

Mücadelede kırmızı kartlar ve dramatik anlar

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da 10’ar kişi kaldı. Tüm zorluklara rağmen Tire FK, ikinci yarıda etkili oyununu sürdürerek farkı açtı.

Sarı-kırmızılıların gol şovuyla 90 dakikalık mücadele 5-0 sonuçlandı.

Play-Off iddiası sürüyor

Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynama başarısı gösteren Tire FK, bu yıl da iddiasını koruyor.

3 galibiyet ve 9 puanla Play-Off yarışına güçlü şekilde devam eden sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki maçlarda da üst sıraları hedefliyor.