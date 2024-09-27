Türkiye’nin genç karting pilotu Alp Aksoy, 2024 karting sezonunda sergilediği etkileyici performanslarla Formula 4 takımlarının ilgisini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de düzenlenen FIA Karting Dünya Şampiyonası'nda, 14-30 yaş arasındaki 105 pilot arasından 16'ncı sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

OK kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda aynı anda yarışan ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, sezon boyunca çeşitli serilerde önemli başarılar elde etti. 14 yaşındaki Aksoy, bu performansıyla Formula 4 takımlarından teklifler almaya başladı ve yakın zamanda yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Formula pilotlarının izinden gidiyor

Ayrıca, Alp Aksoy, 29 Eylül'de İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenecek WSK Euro Series’in ikinci yarışında piste çıkacak. Bu prestijli seride daha önce Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris gibi başarılı isimler şampiyonluklar kazanmıştı. Yarış, WSK Promotion’ın Facebook sayfası, internet sitesi ve YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alp Aksoy, Formula 1 yolunda emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam ediyor.