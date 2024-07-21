Alaçatı'da Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın yaptığı '' İyi de ben Kimim '' Kişisel Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Genç Sanatçı Şevval Bıdı’nın eserlerinin yer alacağı Peri Art Galeri'de sanat severlerle buluşan sergi, 20-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gezilebilecek. Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen serginin açılışı 20 Temmuz 2024 tarihinde Alaçatı Peri Art Galeri’de seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Sanat yolculuğunun pratik hayata geçtiği dönemde resimlerinde geleneksel bakış açısını modernleştirerek yeni bir hareket katmaya çalışan sanatçı Sevval Bıdı, geleneksel motifler ve imgelerden yararlanarak, pop art ve neon renklerle eserler üretiyor. Yan dal olarak müzikle de ilgilenen sanatçının şiirleri de dikkat çekici.

Genç ve başarılı sanatçı

2024 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun olan sanatçı; mezuniyetinin hemen sonrasında sanat yolculuğuna İzmir Sanat Fuarı’na çalışmalarıyla katılmasıyla başladı. İki eserinin sanatseverler tarafından sahiplenilmesi sanatçı için önemliydi. Ardından İzmir Fuarı’nda, Alaçatı'da düzenlenen Küratörlüğünü Özer Ulukaya'nın yaptığı yine Çeşme Belediyesi destekleriyle gerçekleşen Uluslararası Alaçatı Barborossa Sanat Çalıştayı’na davet edildi. Haziran ayında düzenlenen 4 uluslararası sanatçının katıldığı çalışmalarıyla çalıştayda dikkat çeken sanatçı, Türkiye, Makedonya, Rusya, İtalya, KKTC, Sırbistan ve Bulgaristan’ dan katılan usta sanatçıların yanında yer aldı.