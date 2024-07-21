Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, dövizin baskılanması nedeniyle zor durumda olan sektörün yeni vergi yasası ile daha da sıkıntılı bir döneme gireceğini açıkladı.

Sektörün büyük sorunları var

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek işçi ve işverenin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Dövizin baskılanması nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini ve yüksek enflasyonun alım gücünü erittiğini belirten Ertuğrul, bu durumun sektörü ciddi anlamda zorladığını vurguladı.

"Maliyetimiz yüzde 130, kur ise yüzde 26 arttı"

Son 10 ayda ihracatçının girdi maliyetlerinin yüzde 130 arttığını, ancak kurun sadece yüzde 26 yükseldiğini belirten Ertuğrul, "Bu koşullarda nasıl iş yapacağız, nasıl dışarıdan iş alıp fiyat tutturacağız?" dedi. İşçi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bunun rekabet gücünü düşürdüğünü ifade etti.

Yeni vergi paketi

Ertuğrul, yeni vergi paketinde EYT’den emekli olup aynı şirkette çalışanlara yüzde 5’lik teşviğin kaldırıldığını ve yabancı firmalara yüzde 15 kurumlar vergisi getirildiğini belirtti. Bu durumun firmaların kapanmasına neden olabileceğini söyledi.

Yeni vergi paketiyle sektördeki firmaların daha da zorlanacağını vurgulayan Ertuğrul, "Zaten kur yüzünden kepenk indirmeye yakın firmalar bu vergi paketi ile kepenk indirecek" diye konuştu.

"Üretemez hale geliyoruz"

EGSD Yönetim Kurulu üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, döviz kurunun enflasyon oranında artması gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon ve baskılanan döviz kuru nedeniyle rekabet gücünün düştüğünü belirtti.

Çağlar Bağcı, "Enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde, 17 bin TL alım gücü olarak zayıf kalırken, dolar bazında baktığımızda 800 dolarla rekabet içinde olduğumuz ülkelerin işçilik maliyetinin çok üzerinde" dedi. İhracatçılar olarak döviz kurunun enflasyon oranında artmasını istediklerini belirtti.