Olay, 12 Aralık 2024 tarihinde Aksaray'ın Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. K.U. (18) ve N.B. (17) arasında, aynı kızı sevdikleri iddiasıyla telefonla başlayan tartışma, tehdit ve hakarete dönüştü. Tartışma sonrası K.U., yanına 5 arkadaşını alarak N.B.’nin evinin önüne gitti. Burada gençler arasında kavga çıktı.

Dede müdahale edince ateş açıldı

Olay sırasında, N.B.’nin dedesi M.D. (56) kavga eden gençleri ayırmak için müdahale etti. Ancak K.U., yanında getirdiği tüfeği alarak dedenin aracına ateş açtı ve dedeyi vurdu. M.D. ağır yaralanırken, aracında da zarar meydana geldi. Olayın ardından K.U. ve 5 arkadaşı kaçtı.

Polis hızla harekete geçti

Aile tarafından yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı dede, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Altı şüpheli, gözaltına alındı.