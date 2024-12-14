Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Keman Günü kapsamında müzikseverlere keyifli bir etkinlik sundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi keman eğitmeni İhsan Canbazoğlu ile MASMEK ve ÇKSM kursiyerleri sahne aldı.

Büyüleyici performanslar sahnelendi

Keman eğitmeni İhsan Canbazoğlu ve kursiyerler, klasik müzik eserlerinden seçkiler sunarak katılımcılara büyüleyici bir müzik deneyimi yaşattı. Profesyonel performanslar ve duygusal ezgiler, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Manisalıların yoğun ilgisi

Etkinliğe katılan Manisalılar, müziğin ritmine kendilerini kaptırarak keyifli anlar geçirdi. Dinletiyi izleyenler, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve videolarla bu özel anları ölümsüzleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve kültürel etkinliklerin şehirde yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen keman dinletisi, sanata olan ilginin artırılmasını ve genç yeteneklerin desteklenmesini amaçlayan etkinliklerden biri olarak öne çıktı.